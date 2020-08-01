رئيس لجنة الركبي طريح الفراش بسب وعكة صحية

2020/08/01 | 16:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الركبي العراقي، السبت، ان رئيس اللجنة احمد قاسم، يمر بوعكة صحية واصبح طريحاً للفراش بسببها.وقال امين سر اللجنة محمد الجزائري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “احمد قاسم رئيس لجنة الركبي العراقي، تعرض الى وعكة صحية جعلته طريح الفراش”.وأضاف ان “قاسم اجرى الفحصوات اللازمة للتاكد من عدم اصابته بكورونا”، مشيراً إلى […]

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