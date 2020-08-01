مطار أربيل يستقبل أول طائرة قادمة من بغداد مع إجراءات على المسافرين

2020/08/01 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن مطار أربيل الدولي في اقليم كوردستان عن استقباله أول طائرة قادمة من بغداد بعد أشهر من الاغلاق، فيما فرض جملة إجراءات على المسافرين ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.وقال إعلام مطار أربيل في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “المطار استقبل أول طائرة قادمة من بغداد في الساعة الحادية عشرة من صباح […]

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