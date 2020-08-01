“تلغرام” تقدم شكوى ضد “آبل”

2020/08/01 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدمت شركة “تلغرام” الروسية شكوى مكافحة احتكار رسمية إلى الاتحاد الأوروبي ضد متجر تطبيقات “آبل”.ووفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، جاء في الشكوى المقدمة رسميا إلى رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر: “إنه يجب على آبل السماح للمستخدمين بفرصة تنزيل البرامج من خارج متجر التطبيقات، كما تؤكد الشكوى على أن المطورين يجب أن يقبلوا […]

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