تعرف على مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

2020/08/01 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سربت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Galaxy Z Fold بنسخته الجديدة، والذي سيكون من أبرز الأجهزة التي تطرحها سامسونغ هذا العام.وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Galaxy Z Fold 2 5G، وسيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، أما سعره فمن المتوفع أن يكون نحو 2000 دولار.[…]

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