قوة مشتركة تنفذ عملية تفتيش غرب وادي حوران

2020/08/01 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة عملية تفتيش غرب وادي حوران ومخازن عتاد حديثة في محافظة الأنبار.

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