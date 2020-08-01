كلية ببغداد تنعى عميدها بعد وفاته بفيروس كورونا

2020/08/01 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعت كلية اليرموك الجامعة، السبت، 01 آب، 2020، عميدها الدكتور سعد حمد عبداللطيف، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وقالت الكلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور سعد حمد عبداللطيف عميد كلية اليرموك الجامعة ، ولا يسعنا إزاء هذا المصاب الجلل و الأليم إلا أن نتقدم إليكم بصادق المواساة".

واضاف البيان أن "المرحوم كان مثالاً للأكاديمي الملتزم بقيم العلم والمعرفة ومخلصاً في آداء واجباته الأكاديمية والإدارية لذا نال محبة جميع منتسبي الكلية واتسم رحمه الله بالتواضع تواضع العلماء وبالهدوء الذي تتطلبه أية قيادة متزنة لقد فقدنا علماً من أعلام الأكاديمية و العراقية النزيهة".

قبلها أكد التدريسي سامي المعموري النبأ مشيراً الى ان سبب الوفاة هو فيروس كورونا.

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بغداد اليوم - متابعة

شكك أكبر خبير بالأمراض المعدية الأميركي أنطوني فاوتشي، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في سلامة اللقاحات التي يتم تطويرها حاليا في روسيا والصين.

وقال فاوتشي في جلسة استماع أمام الكون

حذرت وزارة الصحة، السبت (01 آب 2020)، بعد زيادة عدد الإصابات بكورونا ووصفتها بأنها جرس انذار، فيما طالبت باتخاذ إجراءات صارمة بحق لمخالفين للإجراءات الوقائية.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية إن"زيادة

بغداد اليوم- متابعة

نشرت وكالة "رويترز"، السبت (01 آب 2020)، إحصائية، أشارت فيها إلى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لـ 17.46 مليون شخص، فيما سجلت الوفيات، أكثر من 674 ألفاً.

وذكرت "رويترز"، أن "أكثر من 1

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