2020/08/01 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامانة العامة لمجلس الوزراء : اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية هي المسؤولة عن تحديد آلية الدوام بعد عطلة العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 16:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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