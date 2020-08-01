الأمانة العامة “تتضارب” مع ذاتها وتزيد الغموض.. هل سيعود الدوام الرسمي بشكل كامل بعد عطلة العيد؟

2020/08/01 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غموض يكتنف مصير دوام الدوائر الحكومية المختلفة، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى يوم السبت المقبل الموافق 8 آب 2020، وما اذا كانت عطلة العيد ستنهي مع انتهائها، فترة الدوام المتذبذب والمقلص بسبب اجراءات جائحة كورونا.ومنذ بدء ازمة جائحة كورونا، اوقفت الحكومة العراقية، الدوام الرسمي في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، […]

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