سامسونغ تعلن رسميا عن أحدث هواتفها

2020/08/01 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سامسونغ رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد، الذي طورته ليكون منافسا قويا لهواتف هواوي من حيث السعر والمواصفات.وتبعا لسامسونغ فإن هاتف Galaxy M30s الجديد يأتي بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.5 بوصة، وأبعاد “20:9″، ومعدل سطوع يعادل 420 شمعة/م، تملأ 91% تقريبا من مساحة الواجهة الأمامية.ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج ثماني …

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