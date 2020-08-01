أبل تتخطى أرامكو لتصبح أعلى الشركات المدرجة قيمة

2020/08/01 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قفز سهم شركة أبل بأكثر من عشرة بالمئة إلى قمة غير مسبوقة، أمس الجمعة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على تخطي أرامكو لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر الشركات المدرجة في العالم قيمة.

فقد أنهى سهم أبل جلسة الجمعة عند 425.04 دولار، مما يجعل رأسمالها السوقي عند 1.82 تريليون دولار، وذلك استنادا إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوري لأبل يوم أمس الجمعة.

وهذا أكبر صعود يومي بالنسبة المئوية لأبل منذ 13 آذار، وأضاف 172 مليار دولار إلى رأسمالها السوقي خلال الجلسة، وهي زيادة تفوق وحدها إجمالي القيمة السوقية لشركة أوراكل.

وبحسب بيانات رفينيتيف، يبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية، والتي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

وبعد أن أعادت أبل شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في حزيران، فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها أربعة مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم حتى 17 تموز، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها السهم، يكون قد زاد 45 بالمئة منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أمريكية أخرى ستخرج من جائحة فيروس كورونا أقوى من منافسين أصغر حجما.

وفي تقريرها الفصلي، أعلنت أبل تجزئة السهم الواحد فيها إلى أربعة أسهم، إذ يبدأ التداول على أساس التغيير وفق التجزئة في 31 آب.



وستكون هذه أول تجزئة أسهم لأبل منذ 2014.

ويحسب رفينيتيف، رفع أكثر من 20 محللا توقعاتهم السعرية لسهم أبل بعد تقرير الشركة.



لكن متوسط السعر الجديد الذي توقعه المحللون، والذي بلغ 409.63 يقل عن سعر إغلاق يوم أمس الجمعة بأكثر من 15 دولارا.

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