الدليمي يطالب بإلغاء الأليات السابقة لضمان إجراء انتخابات نزيهة

2020/08/01 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مجلس النواب السابق كامل الدليمي بإلغاء آلية انتخابات عام الفين وثمانية عشر لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

وقال الدليمي في تغريدة على تويتر إن آلية الانتخابات السابقة تسببت بنتائج خطيرة وانهيارات في الوضع السياسي العراقي، مشددا على ضرورة إيجاد نظام انتخابي يصعب اختراقه، يُحافظ على صوت الناخب من السرقة، مشيرا إلى أن البطاقات البايومترية اثبتت فشلها وأغلبها مخزونة لدى شخصيات سياسية.

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