2020/08/01 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدَّث الفرنسي رافاييل فاران، نجم ريال مدريد، عن مواجهة فريقه مع مانشستر سيتي، على ملعب “الاتحاد” في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب على “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 1-2، لذا يحتاج لإحراز هدفين على الأقل يوم الجمعة في مباراة الإياب؛ للحفاظ على حظوظه في التأهل.

وقال فاران، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا”: “موقعة مانشستر سيتي؟ لدينا الكثير من الخبرة لحسم هذه المباريات الكبيرة، لذا يمكننا أن نشعر بالراحة”.

وأضاف “نحن حاسمون في المباريات كما كان الفريق سابقًا.



الفوز دائمًا هدفنا وجزء من الحمض النووي لهذا النادي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاران: هذا الأمر سيحسم موقعة مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاران: هذا الأمر سيحسم موقعة مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).