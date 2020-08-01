2020/08/01 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، التتويج بجائزتي هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2019-2020.

الدولي الإيطالي يتصدر السباقين برصيد 35 هدفا، قبل خوض آخر جولات الكالتشيو، متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بفارق 4 أهداف.

ورفع رونالدو راية الاستسلام في السباقين، بعدما استبعده مدربه ماوريسيو ساري من قائمة الفريق، في مباراته الأخيرة ضد روما، اليوم السبت.

وبذلك، لن يكون هناك أي تهديد على إيموبيلي، الذي ضمن التتويج بالحذاء الذهبي، الذي يُمنح لهداف الدوريات الأوروبية، بعد تجاوزه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بفارق هدف وحيد.

ولن يكون هناك أي خطر على المهاجم الإيطالي من أي لاعب آخر، بعدما انتهى موسم كافة منافسيه على الحذاء الذهبي، لانتهاء باقي الدوريات الأوروبية الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

وبات إيموبيلي ثالث لاعب إيطالي يظفر بالحذاء الذهبي بعد لوكا توني مع فيورنتينا بموسم 2005-2006 برصيد 31 هدفًا، وفرانشيسكو توتي، أسطورة روما، في الموسم التالي برصيد 26 هدفًا.

وبذلك، أنهى إيموبيلي سيطرة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على الجائزة بعد فوزه بها في آخر 3 سنوات.

وبإمكان إيموبيلي تعزيز رصيده التهديفي، اليوم، عند مواجهة نابولي في الجولة الختامية، كما أنه يستطيع معادلة الرقم القياسي لجونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، بإحراز 36 هدفًا في موسم واحد بالكالتشيو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. إيموبيلي يتوج بالحذاء الذهبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. إيموبيلي يتوج بالحذاء الذهبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).