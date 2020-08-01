بضمنها العراق… الكويت تمنع دخول مواطني 31 دولة

2020/08/01 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، حظر الطيران التجاري القادم من عدة دول تعتبر “عالية الخطورة” بالنسبة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، من بينها دول مصدرة للعمالة إلى الكويت، كالهند وباكستان والفلبين ومصر.وأوضح الطيران المدني عبر “تويتر”، أنه “بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن […]

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