2020/08/01 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت شروط محددة.وقالت المفوضية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تابعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعداً للانتخابات المبكرة في يوم ٦ حزيران ٢٠٢١ وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تبدي استعدادها لاجراء الانتخابات بالموعد المحدد وفق هذه الشروط وكالة تقدم الاخبارية.

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