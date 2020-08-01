المالكي: رئيسا الجمهورية والوزراء لهما حق طلب حل البرلمان وليس حله

2020/08/01 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل.

وأكد المالكي في بيان أن رئيسي الجمهورية والوزراء لهما حق طلب حل البرلمان فقط وليس قرار الحل، مبينا أن ثلث أعضاء مجلس النواب أيضا لهم حق الطلب ولكن في الحالتين لا حل الا بتصويت المجلس على حل نفسه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وأشار المالكي إلى أن حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه ولا صلاحية لأية جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه.

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