2020/08/01 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مفوضية الانتخابات تضع 4 شروط لاجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مفوضية الانتخابات تضع 4 شروط لاجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).