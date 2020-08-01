نائب عراقي يطرح مقترحاً بشأن شبكات توزيع الطاقة الكهربائية

2020/08/01 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية في العراق امجد العقابي استبدال شبكات التوزيع المتهالكة للطاقة الكهربائية بشبكات ارضية حديثة، معتبراً أنه دون ...

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