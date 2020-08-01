مجلس الوزراء العراقي يبين آلية الدوام بعد عطلة العيد

2020/08/01 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم السبت، أن آلية الدوام بعد عطلة عيد الاضحى المبارك تحدّدها اللجنة العليا للصحة والسلامة....

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