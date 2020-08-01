الكاظمي وروحاني يبحثان آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في المنطقة

2020/08/01 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تبادل التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الإسلامية …

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