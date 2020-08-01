وزارة النفط: الايرادات المالية لصادراتنا لشهر تموز تشهد أرتفاعاً بالمقارنة بالاشهر الماضية

2020/08/01 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة النفط، السبت، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (85) مليونا (663) الفا و( 290 ) برميلا ( خمسة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون الفا ومئتان وتسعون برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من […]

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