النفط: ايرادات شهر تموز بلغت أكثر من 3 مليارات و487 مليون دولار


النفط: ايرادات شهر تموز بلغت أكثر من 3 مليارات و487 مليون دولار
2020/08/01 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز
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