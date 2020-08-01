2020/08/01 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني يصف زيارة الكاظمي لإيران بـ"الناجحة" خلال اتصال هاتفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يصف زيارة الكاظمي لإيران بـ"الناجحة" خلال اتصال هاتفي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يصف زيارة الكاظمي لإيران بـ"الناجحة" خلال اتصال هاتفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).