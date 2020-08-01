رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع الرئيس الإيراني ونظيره اللبناني بمناسبة العيد

2020/08/01 | 17:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تبادل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني.

وعبّر الكاظمي عن صادق تهانيه وخالص تمنياته له بموفور الصحة والسلامة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الإيراني بالخير والرفعة والازدهار.

وانتهز الجانبان المناسبة للتأكيد على تعزيز التعاون الثنائي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، حيث أشاد روحاني بالزيارة الأخيرة للكاظمي، ووصفها بالناجحة، وأكد أن بلده يولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان أيضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تبادل رئيس مجلس الوزراء، التهاني مع نظيره اللبناني حسان دياب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعرب فيها عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة الطيبة، داعيا المولى عزّ وجلّ أن ينعم على الشعب اللبناني بالرخاء والازدهار.

وأكد الجانبان على الرغبة الأكيدة لدى البلدين الشقيقين في تعزيز آفاق التعاون، وتنمية العلاقات الثنائية بينهما.

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