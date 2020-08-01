أدارة حكومية أو لا حكومية للخطوط الجوية العراقية

2020/08/01 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فارس الجواري… اذا صح الخبر فإن المدير الجديد لشركة الخطوط الجوية العراقية هو (الرابع أو الخامس ) منذ تولي الوزارة العراقية الجديدة مقاليد الحكم , والمدير المقال لم يمضي على توليه المنصب سوى ايام واسابيع .جميع الأنظمة الإدارية في العالم لاتسمح بأبعاد أي مسؤول أداري عن المنصب الذي يشغله بعد أشهر من […]

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