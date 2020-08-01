النزاهة تحبط محاولة تمرير قرض بمبلغ 5 مليارات دينار في مصرف حكومي بمحافظة بابل

2020/08/01 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة إحباط محاولة لتمرير قرضٍ بمبلغ خمسة مليارات دينار مستوف للشروط بفرع أحد المصارف الحكومية في محافظة بابل.

وأكدت الهيئة في بيان أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكنت من منع هدر مبلغ خمسة مليارات دينار من خلال ضبط إضبارة القرض الخاصة بأحد المُقترضين في فرع أحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة، مبينة أن القرض تم منحه مقابل ضمان عقار غير كافٍ لتغطية مبلغ القرض.

وأشار البيان إلى أن عمليات البحث قادت إلى الكشف عن تقديم المقترض العقار ذاته كضمان لقرض جديد تم تقديمه إلى فرع مصرف حكومي آخر في المحافظة.

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