العراق: وزارة الصحة تحذر من زيادة الإصابات بكورونا وتطالب بمحاسبة مخالفي الإجراءات

2020/08/01 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من زيادة اعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد أن دخل معدل الحالات اليومية مرحلة ألفية جديدة تجاوزت ثلاثة الاف إصابة.

وأعتبرت وزارة الصحة أن زيادة الاعداد من حيث الإصابات والوفيات ماهي الا “جرس أنذار” للمواطنين من غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، داعية القوات الأمنية القائمة بواجبتها إلى محاسبة المخالفين من المواطنين.

في ذات السياق..



رأى وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي أن إمكانيات الوزارة في الوقت الحالي أفضل بكثير من الفترة السابقة، وذلك عبر إضافة العديد من الأسرَّة في مستشفيات بكافة المحافظات فضلا عن توفير أجهزة التنفس بكميات جيدة.

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