انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتصل إلى دون الخمسين مئوية بعد أيام لاهبة في العراق

2020/08/01 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت هيئة الأنواء الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة لتصل إلى دون الخمسين مئوية في محافظات وسط وجنوب العراق ،وذلك بعد أيام لاهبة عاشها العراقيون جراء ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة وصفها خبراء في مجال الطقس بأنها الأشد حرارة منذ نحو خمسين عاما.

هيئة الأنواء الجوية نشرت جدولا بتوقعات حالة الطقس للأيام المقبلة يظهر انخفاض درجات الحرارة بين ستة وأربعين مئوية إلى تسعة وأربعين في سبعة محافظات عراقية بواقع ثلاثة درجات مئوية بعد ان كان فوق الخمسين .

وتزامن ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وسوء تجهيز المدن التي تشهد ارتفاعا عاليا في درجات الحرارة .

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