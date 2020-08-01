وفق شروط.. المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/01 | 17:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة، وذلك بعد تحديد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موعدًا للانتخابات.

قالت المفوضية إنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء وفق شروط

قالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تابعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمة السيد رئيس الوزراء بشأن تحديد موعدًا للانتخابات المبكرة هو يوم ٦ حزيران/يونيو ٢٠٢١ وكذلك تصريحات السيد رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات "الأبكر" من الموعد الذي طالب به السيد رئيس الوزراء".

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والأمم المتحدة ترحب

أضافت أنه "انطلاقًا من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط التالية:

أولًا: أن يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانيًا: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنه 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثًا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقًا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من السيد رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفًا وإصدار القرارات اللازمة لحلها.

رابعًا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.

أشارت إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفًا، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان، ونعاهد أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".

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ما هي عقبات إجراء الانتخابات المبكرة؟

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