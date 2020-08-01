توظيف بن خلدون لإحداث قطيعة مع عصره - رابح لونيسي

2020/08/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي وضع الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو فكرة القطائع، خاصة في المجالات العلمية والثقافية والفكرية في كتابه الشهير " الكلمات والأشياء" في1966، ففكرة القطيعة أنتشرت بقوة في العقود الأخيرة، وتعددت عملية تحديدها لتفسير مثلا تقدم أوروبا بإحداث قطيعة مع العصور الوسطى المظلمة، فهناك من ردها إلى عصر النهضة وظهور الإنسانيين وكذلك الإصلاح الديني وغيرها، لكن لم يطرح إلا القليل في منطقتنا مسألة إحداث القطيعة مع عصر ......





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