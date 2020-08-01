الدفاع ترفع دعوى قضائية ضد مقدم برامج “تهجم” على رئيس أركان الجيش

2020/08/01 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، عن رفع دعوى قضائية ضد مقدم برامج قالت إنه “تهجم” على رئيس أركان الجيش.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت أنه “عرض احد البرامج التي تبث على موقع اليوتيوب باسم (قضايا في الميزان) للمدعو ناجح الميزان المعروف دائما انه يروج بلغة طائفية بعيداً عن المهنية […]

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