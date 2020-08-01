2020/08/01 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة انه تباشر بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لتعزيز الخدمات المقدمة لمواجهة جائحة كورونا.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “ببجهود استثنائية من قبل وزارة الصحة واشراف مباشر من قبل وزير الصحة حسن التميمي باشرت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تقوم بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تقوم بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).