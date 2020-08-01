2020/08/01 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اسعار سعر الصرف الدولار التي تم تداولها في الاسواق اليوم السبت بنفس اسعار الصرف لبورصة الكفاح ما قبل عيد الاضحى لتوقف نشاطها.وكانت بورصة الكفاح قد سجلت ما قبل العيد 123650 دينار مقابل 100 دولار امريكي.وسجلت بورصة الحارثية ما قبل العيد 123700 دينار مقابل 100 دولار امريكي.أما اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار سعر الصرف الدولار في العراق اليوم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار سعر الصرف الدولار في العراق اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).