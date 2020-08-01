بالفيديو: هيفاء وهبي تسقط أرضًا خلال جلسة تصوير العيد

2020/08/01 | 18:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لموقف محرج أثناء جلسة تصوير نفذتها مؤخرا.وشاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر خاصية الاستوري في حسابها على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها، وسط ضحكات من فريق العمل.View this post on Instagram .حتى وقعتها حلوة و ****ي 😹😹🙈 ما بتتفقو معي انو بهاللوك […]

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