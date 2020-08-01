مجلس الوزراء : آلية الدوام بعد عطلة العيد تحددها اللجنة العليا

2020/08/01 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت، أن آلية الدوام بعد عطلة العيد تحدّدها اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان اطلعت عليه "أين نيوز" ، إن “آلية الدوام بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، تحدّدها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.وأضاف مجيد، أن “هذه الآلية مرهونة بتوصيات وزارة الصحة ،وبحسب الموقف الوبائي”.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت في وقت سابق، فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الخميس 7/30 ولغاية يوم الأحد 8/9 ويعاد النظر في الحظر بعد عطلة العيد.

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