إيطاليا تنوي طرد المهاجرين الذين وصلوا منذ بداية الجائحة

2020/08/01 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أن روما تنوي الشروع في إجراءات طرد المخالفين الذين وصلوا منذ أوائل مارس الماضي.وصرحت لامورجيزي لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” واسعة الانتشار: “نضمن حماية صحة السكان المحليين، لكن المهاجرين الاقتصاديين يعرفون أنه ليست هناك فرصة لإضفاء الشرعية على الذين وصلوا إيطاليا بعد الثامن من مارس”.وأكدت الوزيرة […]

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