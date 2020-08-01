الامن النيابية: تشكيل غرفة العمليات المشتركة بين بغداد واربيل خاضعة لشرط اساسي

2020/08/01 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي ، السبت، بان تشكل غرفة العمليات المشتركة بين اربيل وبغداد في المناطق المتنازع عليها خاضعة لشرط اساسي.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” تشكيل غرفة العمليات المشتركة او التنسيقية بين القوات الاتحادية والبشمركة خطوة مهمة في دعم الاستقرار والامن ولاضير من تشكيلها من […]

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