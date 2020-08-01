“العفو الدولية” تدعو اميركا إلى دفع تعويضات لضحايا غاراتها المدنيين في الصومال

2020/08/01 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع تعويضات لأسر ضحايا غاراتها المدنيين في الصومال.وجاءت هذه الدعوة بعد اعتراف قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا “أفريكوم” لأول مرة بنتائج تحقيق أجرته المنظمة في مصرع مدنيين نتيجة الغارات تشنها القوات الأمريكية على مواقع “حركة الشباب” المتشددة في مناطق مختلفة بالصومال.وأشارت المنظمة إلى […]

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