العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش في صحراء الانبار    

2020/08/01 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،السبت، بالعثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق في صحراء الانبار .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية مشتركة بين الفوجين الثاني والثالث لواء المشاة الرابع الفرقة الاولى ومفارز من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة واللواء اعلاه نفذت عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق […]

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