2020/08/01 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو برلين يعلنون ’نهاية الجائحة’ بتظاهرة كبيرة وسط العاصمة الألمانية (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو برلين يعلنون ’نهاية الجائحة’ بتظاهرة كبيرة وسط العاصمة الألمانية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو برلين يعلنون ’نهاية الجائحة’ بتظاهرة كبيرة وسط العاصمة الألمانية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).