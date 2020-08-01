احدها عربية.. أغنى 10 عائلات في العالم بعد كورونا

2020/08/01 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

لم يوقف فيروس كورونا أكثر العائلات ثراء حول العالم عن تكديس مزيد من المليارات، رغم الضرر البالغ الذي أحدثه الوباء تجاه بعض الشركات ورجال الأعمال الصغار.

واستطاعت عائلة "والتون" -أغنى عائلات العالم- إضافة 25 مليار دولار جديدة في العام الماضي إلى ثروة العائلة لتكون القيمة الإجمالية لثروة عائلة "والتون" نحو 215 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير جديد لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقد جاءت هذه الثروة حصيلة سنوات من الاستثمار في سلسلة توريد ومتاجر "والمارت" الشهيرة، والاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى زيادة في مبيعات الربع الأول من العام الحالي، بالرغم من معاناة سوق التجزئة جراء فيروس كورونا.

كما وضع تقرير بلومبيرغ قائمة بأغنى عائلات العالم، والتي شهدت صعودا وهبوطا لبعض العائلات بسبب أزمة كورونا، وقد أتى من بينها عائلة عربية واحدة وهي عائلة "آل سعود" الحاكمة في السعودية.

فيما يلي قائمة أغنى عشر عائلات حول العالم ومقدار ثرواتهم، بحسب تقرير "بلومبيرغ".

1- عائلة والتون (ولاية أركنساس الأميركية، 215 مليار دولار)

2- عائلة مارس (ولاية فرجينيا الأميركية، 120 مليار دولار)

3- عائلة كوخ (ولاية كانساس الأميركية، 109.7 مليار دولار)

4- عائلة "آل سعود" (الرياض - السعودية، 95 مليار دولار)

5- عائلة أمباني (مومباي - الهند، 81.3 مليار دولار)

6- عائلة هرمس (باريس - فرنسا، 63.9 مليار دولار)

7- عائلة فيرتهايمر (باريس - فرنسا، 54.4 مليار دولار)

8- عائلة جونسون (ولاية ماساتشوستس الأميركية، 46.3 مليار دولار)

9- عائلة "بوينهرينغر، فون بومباخ" (إنجلهايم - ألمانيا، 45.7 مليار دولار)

10- عائلة ألبريشت (راينلاند - ألمانيا، 41 مليار دولار)

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