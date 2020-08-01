عضو بالديمقراطي الكردستاني يكشف سبب تخوف حزبه من اجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/01 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت، 01 آب، 2020، عن سبب تخوف حزبه من اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حزبه لديه مخاوف من خسارة عدد من المقاعد الانتخابية في المناطق المتنازع عليها، بسبب سيطرة الجماعات المسلحة والمليشيات الخارجة عن القانون على تلك المناطق، فضلا عن سيطرة داعش على بعض منها" حسب قوله.

واضاف أن "الكرد لديهم مخاوف من قانون الانتخاب الجديد في حال تم اتباع التصويت الفردي او الدوائر المتعددة، لأن ذلك سيكلفهم خسارة عدد كبير من مقاعدهم الانتخابية في الدورة البرلمانية المقبلة".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مساء أمس الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

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