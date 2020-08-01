روحاني والكاظمي يؤكدان فتح افاق جديدة من التعاون بين البلدين

2020/08/01 | 18:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الايراني حسن روحاني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين....

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