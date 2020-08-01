2020/08/01 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، السبت، عن استحصاله موافقة وزير الكهرباء ماجد الامارة على تخصيص محطة إنتاج الطاقة الكهربائية بسعة ١٠٠٠ ميكاواط ضمن قروض شركات (سيمنز او GE).وقال السليطي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “محافظة ذي قار عانت من التهميش والإقصاء وعدم إعطائها استحقاقها من المشاريع الاستثمارية الاتحادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يوافق على تخصيص محطة إنتاج الكهرباء بسعة ١٠٠٠ ميكاواط لذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يوافق على تخصيص محطة إنتاج الكهرباء بسعة ١٠٠٠ ميكاواط لذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).