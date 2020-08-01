بدعوة من منظمة العفو الدولية.. واشنطن مطالبة بدفع تعويضات غاراتها على مدنيين في دولة عربية

2020/08/01 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع تعويضات لأسر ضحايا غاراتها المدنيين في الصومال.وجاءت هذه الدعوة بعد اعتراف قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا “أفريكوم” لأول مرة بنتائج تحقيق أجرته المنظمة في مصرع مدنيين نتيجة الغارات تشنها القوات الأمريكية على مواقع “حركة الشباب” المتشددة في مناطق مختلفة ب‍الصومال.وأشارت […]

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