الإفراج عن مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته بقضية سقوط الموصل

2020/08/01 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشق مصدر أمني عن الإفراج عن قائد عمليات نينوى الاسبق مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته في قضية سقوط الموصل.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت إنه ” تم الافراج عن قائد عمليات نينوى الاسبق مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته في قضية سقوط الموصل والبالغة سنتين من السجن” .واصدرت محكمة الشرطة في بغداد حكما بحق […]

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