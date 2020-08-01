نجل المغني الراحل جوني هاليداي يتنازل عن ميراث والده

2020/08/01 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قرر ديفيد هاليداي نجل المغني الفرنسي جوني هاليداي، التنازل عن ميراث والده الذي توفي في العام 2017، على ما أعلن محاميه ، بعدما كانت هذه التركة موضع نزاع قضائي بينه وبين شقيقته لورا سميت وأرملة نجم الروك الراحل ليتيسيا.وقال المحامي بيار جان دوفييه لوكالة فرانس برس إن ديفيد هاليداي “تنازل عن ميراث […]

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