كورونا يكبد مجموعات النفط الكبرى خسائر ضخمة

2020/08/01 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تكبدت مجموعتا “اكسون موبيل” و”شيفرون” خسائر ضخمة في الفصل الثاني من العام الجاري، في حين سترغم الآفاق الاقتصادية الضعيفة بسبب فيروس كورونا المستجد، قطاع الصناعة النفطية على زيادة خفض النفقات.وأعلن نيل شابمان، نائب رئيس “اكسون موبيل”، أنه “لم نشهد يوما تراجع طلب السوق إلى هذه الدرجة وبهذه السرعة”.وقال إن تحسن سعر وقود […]

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