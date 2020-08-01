2020/08/01 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستحصل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم السبت، استحصال موافقة وزير الكهرباء ماجد الامارة على تخصيص محطة إنتاج الطاقة الكهربائية بسعة ١٠٠٠ ميكاواط ضمن قروض شركات (سيمنز او GE ) .وقال السليطي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “محافظة ذي قار عانت من التهميش والإقصاء وعدم إعطائها استحقاقها من المشاريع الاستثمارية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: تخصيص محطة لإنتاج الكهرباء بسعة ١٠٠٠ ميكاواط الى ذي قار وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تخصيص محطة لإنتاج الكهرباء بسعة ١٠٠٠ ميكاواط الى ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تخصيص محطة لإنتاج الكهرباء بسعة ١٠٠٠ ميكاواط الى ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).