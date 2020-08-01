الرافدين يعلن مباشرته صرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ الخاصة

2020/08/01 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن مصرف الرافدين الحكومي مباشرته صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.وقال المكتب الإعلامي في بيان له اليوم السبت إن “المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في أيام العطل الحالية الى جانب استمراره في توزيع رواتب الموظفين”.وأشار إلى أن “العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين […]

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